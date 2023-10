Kalmar möter Ystads IF på hemmaplan

På lördagen tar Kalmar sig an Ystads IF på hemmaplan i Kalmar Sporthall i division 2 Södra dam i handboll. Det förlust för båda lagen i premiären, Kalmar mot Lödde med 29-32 och Ystads IF med 21-31 mot Lundagård.