Glöm inte bort vilken fin säsong det här var

Duellspelet blev (som väntat) avgörande

Jesper Sellins 1–1 tillkom efter att Tatu Kokkola vunnit en duell i offensiv zon, sedan hittade Sebastian Ottosson just Jesper Sellin framför mål och hittade nätet bakom Marcus Hellgren Smed.

Jesper Kokkonen hittade sedan in till Bakke Olsen som gjorde 1–0.

Ett idiotiskt domarsystem

Det var en andra match under onsdagen som rörde upp många känslor hos de inblandade lagen och dess supportrar. Ingen var särskilt nöjd med hur domarduon Oscar Niklasson och Robin Jacobsson dömde. Ändå var det samma duo som var på isen under torsdagen, likaså under det första mötet i måndags.