Jönköpings Södra IF tar emot Kalmar FF i serieavslutningen

I dag spelar Jönköpings Södra IF hemma mot Kalmar FF i sista omgången i P19 Superettan södra i fotboll. Kalmar FF har inför matchen hållit nollan bakåt i tre matcher i rad, en tuff svit att knäcka för Jönköpings Södra IF. Jönköpings Södra IF förlorade sin senaste match med 1-2 mot Utsikten.