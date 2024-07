Johansson vann fjärde etappen – minskar gapet till toppen: ”Får ingenting gratis”

Under fredagen var det dags för den fjärde etappen för eliten under O-Ringen. Topptippade Tove Alexandersson hamnade längst upp på pallen igen medan herrarna fick en ny etappsegrare för årets tävling i Anton Johansson från OK Orion. Då tog han in över en och en halv minut på ledande Emil Svensk.