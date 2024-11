Nyligen skickade föreningarna in ännu en skrivelse till Kalmar kommun, den här gången önskar de ytterligare en isyta där simhallen ligger i dag. Enligt skrivelsen från föreningarna har de tillsammans närmare 1 000 barn och ungdomar – och räknar med en ytterligare ökning på runt 20 procent i närtid. KHC har sedan tidigare flaggat för att de inte kan tar in fler barn och ungdomar och i vissa grupper är det uppemot 80 stycken på is – samtidigt.