Fifa ser ut att tillåta regnbågsbindel på VM

Enligt The New York Times planerar Fifa att skicka ut ett brev med "armbandsregler" till samtliga 32 deltagande nationer den här veckan. Brevet kan komma att skickas redan i dag, onsdag, skriver tidningen.

Erbjuds flera budskap

Seger: "Ni känner oss"

Senare i turneringen kommer Fifa och landslagen främja teman som inte har med inkludering att göra. Den ena värden, Australien, driver till exempel på för en bindel som lyfter fram ursprungsbefolkningens rättigheter, skriver The New York Times.

– Ni känner oss som landslag och som individer och vet vad vi står för och vad vi har kämpat för under årens gång. Sedan vad det leder till, hur det kommer se ut på VM, det kan vi bara spekulera om just nu. Jag hoppas att vi slipper gå dit, sade Sveriges lagkaptenen Caroline Seger till TT i april gällande att landslaget vill bära "One Love"-bindeln under VM.