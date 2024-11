6-4-seger för IF Troja-Ljungby mot Oskarshamn

Första perioden var jämn. Oskarshamn inledde bäst och tog ledningen genom Roberts Gasuns efter 4.08, men IF Troja-Ljungby kvitterade genom Albin Andersson. Och IF Troja-Ljungby hann också ta ledningen, genom Filip Jaselius Däveskog. IF Troja-Ljungby startade andra perioden bäst och gick från 1-2 till 1-4 genom mål av Jörgen Börresen Presterudstuen och Charlie Klemetz. I tredje perioden var det i stället Oskarshamn som hade övertaget. Laget vann perioden med 3-2 men IF Troja-Ljungby kunde hålla undan och vinna matchen med 6-4.