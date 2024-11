Gamla godingar när estetelever bjöd på We Are the World-tema

Forums teatersalong var fullsatt när estetiska programmet bjöd på bejublade konserter på kulturnatten. Redan på eftermiddagen gavs en konsert för årskurs 8–9-elever. Det var lite av en specialkonsert för att locka högstadieelevernas intresse för det estetiska programmet.

Oskarshamn • 08 november 2024 16:13 • 08 november 2024 16:34