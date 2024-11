Fler ska få fiber – nytt projekt på gång i kommunen

Under senare delen av nästa år hoppas kommunen på att fiberutbyggnaden ska komma igång i området. Totalt väntas projektet kosta 4,4 miljoner kronor, varav kommunens andel beräknas till cirka 3,2 miljoner. Först under andra halvåret av 2027 tror man att fibernätet ska vara färdigbyggt, om man inte stöter på några problem under tiden.