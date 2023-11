Fick för mycket sjukpenning – måste betala tillbaka 130 000

Under två års tid fick mannen 728 kronor per dag i sjukpenning. Men så nämnde han i ett telefonsamtal med Försäkringskassan att han varit arbetslös under hela den tiden. Eftersom sjukpenningen då skulle ha varit mycket lägre måste han nu betala tillbaka närmare 130 000 kronor.