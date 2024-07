Delar av campingen fortsatt översvämmad: ”Inte så dramatiskt som många tror”

Bäcken i Döderhultsdalen är fortsatt översvämmad efter ytterligare regn under tisdagen. Delar av dalen är under vatten och skrattmåsar simmar på området som annars är gräs. Campingläget är trots det under kontroll, berättar projektledaren Anders Strömbäck.