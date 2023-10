WHO rekommenderar nytt malariavaccin för barn

2021 blev det brittiska vaccinet RTS,S, som säljs under namnet Mosquirix, först ut att rekommenderas av WHO för att förebygga malaria hos barn i områden med medel och hög risk för malaria. Det nya vaccinet kan nu bidra till att möta den stora efterfrågan på malariavaccin i Afrika, och rädda uppemot tusentals liv, hoppas WHO.