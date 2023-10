Varannan villa säljs under utgångspris

Just nu är det en utmanande situation för säljare med en pressad prisbild. 39 procent av lägenheterna respektive 49 procent av villorna såldes alltså under utgångspris. Dessa två siffror kan jämföras med 10 respektive 15 procent under pandemin när bostads- och framförallt villamarknaden var som hetast, konstaterar Hemnet.