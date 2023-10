USA-räntan oförändrad – höjning väntas senare

Ränteintervallet förblir 5,25–5,50 procent – den högsta nivån i USA på 22 år. Det är den andra gången under Feds tre senaste möten som räntan har lämnats oförändrad.

Fortsatt hög inflation

Under en presskonferens efter räntebeskedet betonar den centralbankschefen Jerome Powell vikten av att sänka inflationen.

Hög ränta blir kvar

Förutom signaler om en höjning senare i år visar även Feds prognoser att den höga räntan blir kvar långt in under nästa år. Endast två räntesänkningar väntas under 2024, vilket är en minskning från de fyra som det aviserades om redan i juni.