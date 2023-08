Tyfonen Doksuri drabbar norra Filippinerna

Doksuri klassades som en så kallad supertyfon under sin framfart över Stilla havet på tisdagen men försvagades när den närmade sig Filippinerna. Tyfonen för med sig ett 70 mil brett område med vind och regn och bedöms fortfarande vara farlig med ihållande vindar på över 48 meter per sekund och vindbyar på över 66 meter per sekund.