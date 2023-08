Svenska företag på smärtgränsen

Svenska underleverantörer är illa tilltygade efter räntesmockor och höga inköpspriser under årets tredje kvartal. Det visar underleverantörsbarometern från Sinf, före detta Svensk industriförening, som utgår från en enkät som genomfördes bland företagen under sommaren.

Av företagen uppger en majoritet av bolagen, 60 procent, att de ser en oförändrad eller minskad försäljning under årets tredje (innevarande) kvartal, jämfört med föregående kvartal.

Dyr omställning

Ett företag som exempelvis levererar formsprutare (som framställer plastdetaljer) kanske har råd att göra ett maskininköp som motsvarar fem procent av behovet per år, framhåller hon.

Flyttar hem produktion

Större delen av underleverantörerna, 76 procent, upplever att Sverige antingen är på väg in i, eller just nu är mitt inne i en lågkonjunktur. I detta kompakta mörker letar sig dock ljussprickor in, enligt Sanna Arnfjorden Wadström.