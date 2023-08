Stockholmsbörsen öppnar uppåt

I USA stängde börserna på plus under onsdagen, i Asien var dock utvecklingen mer blandad.

Under natten har det kommit detaljhandelssiffror från Japan, som visar på en ökning. Industriproduktionen i Japan gick dock ned. I Kina har inköpschefsindex ökat under augusti, men ligger fortfarande under gränsen för tillväxt för industrin. För tjänstesektorn gick det kinesiska inköpschefsindex ned, men håller sig fortfarande över gränsen för tillväxt.