Sommarens extremväder bakom tågförseningar

Myndighetens preliminära siffror visar att 196 875 av 227 160 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid under perioden juni till augusti.

"Att det blev en minst sagt blöt avslutning på sommaren visar statistik över hur många gånger vi under en augusti-månad normalt har översvämning som förseningsorsak", säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik, i ett pressmeddelande och fortsätter:

Järnvägsbranschens definition av punktlighet är ett tåg som kommer fram till slutstation i rätt tid plus fem minuter. Om tåget är sex minuter sent, eller mer, in på stationen räknas det som försenat.