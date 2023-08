Skyhöga radonhalter på flera arbetsplatser

Andel arbetsplatser där radonhalten över 200 respektive 1 000 becquerel per kubikmeter luft. Referensvärdet ligger på 200 becquerel per kubikmeter luft.

Andel arbetsplatser där radonhalten över 200 respektive 1 000 becquerel per kubikmeter luft. Referensvärdet ligger på 200 becquerel per kubikmeter luft. Foto: Anders Humlebo

Äldre hus och under jord

Det visade sig att 34 procent av dem hade halter över referensvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft. Fem procent av de undersökta arbetsplatserna hade väldigt höga värden – över 1 000 becquerel per kubikmeter luft.

Förutom vid vattenverk och tunnlar är radonhalt över referensvärdet vanligast vid arbetsplatser på källarvåningar under jord och i äldre hus.

I byggnader byggda före 1900-talet hade runt 14 procent radonhalter över 1 000 becquerel per kubikmeter luft. Byggnadens grundkonstruktion är avgörande för hur mycket radon från marken som kommer in, enligt Tryggve Rönnqvist, radonspecialist och teknikchef på Radonova. Radonhalter över referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter luft kan dock förekomma i alla typer av arbetsplatser och på alla olika våningsplan, betonar han.