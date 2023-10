Skräcken på kibbutzen: "Det var kroppar överallt"

Väggarna är turkost målade och en säng står i ena hörnet av rummet. En röd kudde har ramlat ner under sängen. Intill kudden på golvet, i pölar av blod, ligger sex döda kroppar.

En kibbutz är ett kollektivt samhälle som spelar stor roll i Israel. Det bygger på frivillighet och all inkomst går till kibbutzen, och delas sedan lika av invånarna.

Gömde sig i 18 timmar

– De kom in i huset, jag hörde dem och lyckades meddela min familj att jag hörde terroristerna ta sig in i mitt hus, att jag hörde dörren krossas. Jag hörde dem prata och skratta i mitt hus. Sedan kom de in i skyddsrummet och tog mig, säger hon till tyska Bild.