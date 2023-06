Skatterabatt ska stimulera koldioxidinfångning

Lagförslaget innebär att de företag som installerar i så kallad CCS-teknik och fångar in, transporterar och lagrar koldioxid ska omfattas av en betydligt lägre energiskatt för den el som förbrukas i anläggningen. Det handlar till exempel om kraftvärmeverk, stålverk, pappers- och massaindustri, cementfabriker och raffinaderier som står för en stor del av Sveriges utsläpp.

– En relevant jämförelse kan vara att man som anläggning fångar in 500 000 ton koldioxid per år. Då innebär det här förslaget minskade energiskattekostnader i storleksordningen 170 miljoner kronor per år, säger Romina Pourmokthari.