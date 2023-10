Säpo: "Väldigt allvarligt läge"

– Men exakt vad vi gör och hur dialogen med våra partner ser ut har vi inte möjlighet att gå in närmare på just nu.

Den misstänkta gärningsmannen säger sig vara lojal med den terrorstämplade sunniextremistiska rörelsen IS och säger i ett videoklipp som spridits i sociala medier att han vill "hämnas muslimer". Enligt den belgiska åklagarmyndigheten ska mannen riktat in sig på just svenskar. Offren ska ha haft svenska fotbollströjor på sig.