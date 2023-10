Rekordmånga unga i häkte – rättigheter kränks

Foto: Per Danielsson/TT

Personalen på Stockholms häkten har inte kunnat tackla utvecklingen med en stor ökning av unga intagna. Arkivbild. Foto: Per Danielsson/TT

37 personer under 18 år sitter häktade i Stockholmsregionen. Det är en tredubbling sedan januari i år.

– Vi har inte haft så här många häktade någon gång under modern tid, vare sig när det gäller unga under 18 år eller totalt antalet intagna på våra häkten, säger Johan Modin, chef på Kriminalvården i region Stockholm till TV4.

Häktade som är under 18 år ska gå i skolan. Dessutom har barnen rätt att bryta sin isolering och umgås med någon annan under minst fyra timmar per dag.