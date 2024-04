Oväntade fästingfynd under vintern

Fästingar förknippas oftast med sommaren, men under de gångna vintermånaderna har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in 146 rapporter med bilder på fästingar från allmänheten. Detta trots att fästingar är i dvala när temperaturen kryper under nollan.