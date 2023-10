Nobelskandaler genom tiderna

Amerikanen Raymond Damadian anser att även han borde ha prisats för upptäckten av magnetresonanskameran, som belönats med det årets medicinpris. Men i stället för att knyta näven i fickan köper han helsidesannonser i The New York Times, The Washington Post och The Los Angeles Times. Annonserna, som kostar hundratusentals dollar, består av en bild på en upp och nedvänd Nobelmedalj med texten: "The shameful wrong must be righted".