Misstänkt exploatering på gurkodling

Under en myndighetsgemensam operation besökte polisen en handelsträdgård i nordvästra Skåne och personalbostaden för de rumänska gurkplockarna. Arkivbild.

Under en myndighetsgemensam operation besökte polisen en handelsträdgård i nordvästra Skåne och personalbostaden för de rumänska gurkplockarna. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Under en myndighetsgemensam insats i veckan, kallad Operation flis, besöktes ett 60-tal företag i nordvästra Skåne, däribland den handelsträdgård som nu ska utredas och personalbostaden för de rumänska gurkplockarna.

Enligt arbetstidsrapporterna har många av gurkplockarna under augusti och september arbetat tio till tolv timmar per dag, flera av dem långt över 300 timmar per månad. Men de har ännu inte fått någon lön, rapporterar tidningen. Att åka hem är inget alternativ – för de har inga pengar.