Man skjuten i Brandbergen – sju anhållna

En man i 25-årsåldern sköts i Brandbergen under natten till torsdagen. Två män har anhållits misstänkta för mordförsök.

Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Larmet om skjutningen inkom vid 01-tiden. Polisen fick snabbt in uppgifter om att två yngre män kunde ha flytt i en taxi och signalementet på bilen.

Männen anhölls under torsdagen. Under natten hämtades ytterligare personer in till förhör, varav fem har anhållits. Totalt är alltså sju personer anhållna i ärendet.