Kambodjas premiärminister avgår – son tar över

Hun Sen, en före detta kadett i de Röda khmererna, har varit den längst sittande ledaren i Asien och har stärkt sitt grepp om Kambodja under sina 38 år vid makten.

Förhoppningar grusas

Hun Sen utnyttjar det rättsliga systemet för att krossa all opposition mot hans styre, anser människorättsorganisationer. Det gäller alltifrån stridbara fackledare till kritiska aktivister och politiker.

Fick inte ställa upp

Sverige har under flera årtionden gett bistånd till Kambodja och under denna tid har fattigdomen i landet minskat, enligt Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Men på grund av den politiska situationen i landet har merparten av biståndet under senare år gått till insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och demokratin, enligt Sida.