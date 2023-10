IMF: Storkrig i Mellanöstern nytt inflationshot

Om fler länder i Mellanöstern dras in i kriget – som redan krävt fler än 2 000 dödsoffer sedan Hamas attack mot Israel i lördags – är risken stor att det slår mot utbudet av olja och därmed trycker upp världsmarknadspriset, enligt IMF. Och om oljepriset stiger med 10 procent kan det översättas till en global inflationsimpuls på 0,4 procentenheter, enligt Gita Gopinath, som är första vice chef för IMF.

Priset på så kallad brentolja, ett riktmärke på råvarumarknaden, har sedan Hamas-attacken i lördags gått upp från strax under 84 dollar per fat till över 87 dollar per fat.