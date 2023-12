"From the river to the sea": Få vet vilken flod

"Från floden till havet – Palestina kommer att bli fritt." Parollen skanderas flitigt bland aktivister och studenter i USA som protesterar mot Israels krig i Gaza. Men få av demonstranterna vet vilken flod och vilket hav som avses.

USA/Mellanöstern • Publicerad torsdag 19:19