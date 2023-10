Färre omkom på järnvägen

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, trots att trafiken ökat. Arkivbild.

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, trots att trafiken ökat. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Åtta personer omkom och åtta skadades allvarligt vid olyckor på järnvägen under 2022. Året innan omkom 14 personer och fyra skadades allvarligt. Inga olyckor där passagerare omkom rapporterades in under 2022.