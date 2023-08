Fem skadade vid bilträff

Flera personer blev påkörda under en bilträff vid Bäckebol köpcentrum och fick föras till sjukhus på lördagskvällen.

En man i 30-årsåldern greps under lördagskvällen efter att ha "burnat" och sladdat in i en folkmassa under en bilträff i Göteborg.