Börsfesten kom av sig

Efter den inledande nedgången handlas det breda OMXS-indexet på plus 0,1 procent strax efter klockan 9.30, i linje med utvecklingen på de större Europabörserna.

Bäst går Köpenhamnsbörsen, plus två procent sedan läkemedelsjätten Novo Nordisk lyft över tre procent. I går meddelade bolaget att man stoppat en studie av succeläkemedlet Wegovys aktiva substans på diabetiker med kronisk njursjukdom efter positiva effekter.

I går stängde Stockholmsbörsen på plus 2,9 procent, den näst bästa börsdagen i år, efter mjukare räntesignaler från USA. USA-börserna fortsatte upp under gårdagskvällen och stängde runt en halv procent högre. Även i Asien var det mestadels uppåt under natten, där bland andra elektronikjätten Samsung steg på Seoulbörsen efter en starkare kvartalsrapport än väntat.