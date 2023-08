100 000 i extra utgiftssmäll för hushåll

Det är bland annat dyrare matpriser som driver kostnadsökningarna för hushållen under 2023. Arkivbild.

Det är bland annat dyrare matpriser som driver kostnadsökningarna för hushållen under 2023. Arkivbild. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Under 2021 spenderade hushållen i snitt 153 000 kronor på dessa utgiftsposter, medan de under 2023 spenderade 249 000 kronor – en ökning med drygt 96 000 kronor.

Den största smällen kom redan under 2022 då utgifterna var 48 procent högre än under 2021, för att sedan öka ytterligare 10 procent under 2023 jämfört med 2022.