Det är en mångårig juridisk tvist som nu kommit till avslut. Nybro kommun har genom miljö- och byggnämnden drivit linjen att New Wave Group, som bedrev glastillverkningen fram till att produktionen i Orrefors upphörde 2013, har ansvar för att sanera marken och byggnader från de gifter som finns där.

Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen har friat New Wave Group från det ansvaret. Mark- och miljööverdomstolen gör detsamma.

Orrefors glasbruk har bedrivit verksamhet sedan 1893 fram till 2013. Under den perioden har stora mängder av sliprester och kasserat glas hamnat i marken utanför glasbruket, och därmed har marken förorenats av bly, arsenik, kadmium och andra ämnen. Vid en riskklassning som gjordes av länsstyrelsen 2007 placerades Orrefors glasbruk i den högsta riskklassen, det vill säga mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Objektet bedöms vara ett av de högst prioriterade efterbehandlingsobjekten i Kalmar län.

2005 köptes bruket av New Wave Group som blev koncernmoderbolag för flera glasbruk i regionen, och med bolaget GRPS Properties in Sweden AB som dotterbolag under vilka bruken låg. 2017 gick GRPS i likvidation.