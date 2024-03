”Ny” cup intog Nybro sporthall: ”Betyder mycket för ungdomarna”

Det är nästintill fullsatt på läktaren i sporthallen när Madesjö IF ordnar Elovent cup under helgen. Cupen, som tidigare gick under namnet Madesjögnistan cup, är ett sätt att ge ungdomarna chansen att spela ännu mer.

– Det här är deras cup, säger ordförande Linda Sjöberg.