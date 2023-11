Nöje

Första bilderna från serien om Karlskronas ubåtsdrama är här

Förra veckans spelades de sista scenerna av serien ”Whiskey on the Rocks” in, i Karlskrona där dramat kring U 137 en gång skedde.

De första stillbilderna från inspelningen har nu spridits ut, tillsammans med flera namn på rollistan.