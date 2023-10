Way Out East Forestry AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Way Out East Forestry AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Omsättningen i företaget är ungefär elva miljoner kronor, en ökning med 38,5 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 650 000 kronor mot 45 000 kronor.