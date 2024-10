Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Way Out East Forestry AB som nu är klar. Företaget omsatte drygt 9,9 miljoner kronor, 10,9 procent mindre än under 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 20 000 kronor mot ungefär 650 000 kronor.