ON Via Trafikutbildningar AB redovisar talen för 2023. Företaget omsatte cirka tolv och en halv miljoner kronor, 35,1 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är även i år negativt, nu omkring minus 1,2 miljoner kronor. 2022 var det resultatet ungefär minus 1,2 miljoner kronor.