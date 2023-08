Kvinna svalt ihjäl på boende – liknande händelse kan ske igen

Lars-Erik Karlsson miste sin fru kort efter att hon flyttat in på ett äldreboende. Han är kritisk till att personalen inte gjorde mer för att få i hans fru mat samt att man inte skickade in henne till sjukhus tidigare. När hon väl kom in till sjukhuset i Oskarshamn var hon både undernärd samt uttorkad och svarade inte på behandlingen.

– Det här är det värsta jag har varit med om. Jag hoppas innerligt att ingen annan behöver gå igenom något liknande, säger Lars-Erik Karlsson.