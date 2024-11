Clara, 13, tog hem prestigefylld tävling – lovordas av förbundskaptenen

När Barometern-OT träffar Clara Jonsson hemma på gården i Långsrum utanför Mönsterås har det gått någon vecka sedan Småland Equitation Challenge på Jönköping horse show avgjordes. Det var stentuff konkurrens för att kvala in till hopptävlingen. Enbart 20 småländska amatörryttare födda 2008 eller senare, fem per kategori, fick chansen att vara med. Clara kvalade in i kategori D vid en tävling i Växjö tidigare under året.