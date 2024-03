Veto utesluter inte urangruva på Öland

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under rundvandring om uran på Naturhistoriska riksmuseet.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under rundvandring om uran på Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Samuel Steén/TT

Det är något annat än det motstånd som ofta visar sig i Sverige när kommuner motsätter sig etableringar av stor betydelse för den nationella infrastrukturen. Den så kallade Nimby-principen i sitt esse: ”not in my backyard” (inte på min bakgård), det vill säga man kan erkänna värdet i och behovet av något som sådant, men vill inte att det ska finnas just där man själv bor.