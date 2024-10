Varning för skuldfälla för skattebetalare

Överskottsmålet – att staten ska gå plus med en tredjedels procent under en konjunkturcykel – kom till av en anledning. Under 90-talskrisen dubblerades nästan statsskulden från 38 till 70 procent av BNP. Barnfamiljer fick lämna sina hem och statsfinanserna var lamslagna. Det behövdes en sanering. Sakta men säkert kunde statsskulden amorteras av. Samtliga regeringar sedan dess har värnat om målet.