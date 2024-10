Varning för normaliserad antisemitism

Stöd till flera terrororganisationer förekom i större grad än under tidigare demonstrationer. även om det har varit konstant förekommande under nästan varje demonstration, enligt Sydsvenskans journalist Inas Hamdan. Bilder på Hizbollahs före detta ledare Hassan Nasrallah och en flagga från Hamas paraderades runt.

I Kalmar valde Palestinagruppen att demonstrera den 12 oktober i stället. Men arrangören publicerade också bilder med ett antisionistiskt för att inte säga antisemitiskt budskap från demonstrationen. ”Free Palestine - From the river to the sea”. Kravet innebär i sin praktik att Israel upphör att existera eftersom landet i fråga definieras som geografin mellan Jordanfloden och Medelhavet. Israel är förtjänar att påpekas en av världssamfundet erkänd stat - judisk och demokratisk - som således ska upplösas.