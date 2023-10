Fruktansvärda scener utspelades i israeliska samhällen under lördagen. Hamaskrigare från Gazaremsan riktade sina automatkarbiner direkt mot civila. Samtidigt som tusentals raketer vällde in över Israel kidnappades officerare, kvinnor och barn och fördes till fångenskap i Gaza. På söndagseftermiddagen talades det om 600 döda israeler. Ett nytt mörkt kapitel i boken om angreppen mot staten Israel har inletts. Allt talar för ett längre krig, där regeringen i Jerusalem sänder i marktrupper in i Gaza för att frita sina medborgare och för att förstöra terrorns infrastruktur.