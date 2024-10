Säg nej till extrema finansiärer, Kalmar moské

Det vore dock för mycket sagt att förekomsten av en riktig moské per automatik leder till öppenhet och integration eller stoppar radikalisering. Flera muslimska föreningar i Sverige har haft problem med extremism. Finansiering av moskébyggen från ljusskygga stater har skapat beroendeband till islamister. Vikten av transparens kan inte understrykas nog. För framväxten av svensk islam skulle det vara av värde att övergå till samma finansieringsmodell som Svenska kyrkan och flera andra samfund använder, att via Skatteverket ta in en uppbördsavgift från medlemmarna. Det skulle skapa förutsättningar för självständighet.