OS: En bild av den goda globalismen

Detta upplever inte alla som bra. Politik, kultur och media präglas av likriktning. Det uppstår, för att tala med engelsmannen David Goodhart, en klyfta mellan den som lever somewhere – på en bestämd plats på jorden – och de som kan känna sig hemma anywhere – varsomhelst. Framgången för populistiska rörelser handlar ofta om just skydd för de bestämda platsernas kultur och levnadsförhållanden.