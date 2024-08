Nu rullar det på stabilt med presentationer av statliga utredningar. Senast i raden var utredningen om stöd till invandrares utvandring, vars betänkande överlämnades till regeringen under tisdagen. En känslig fråga som polariserar flera av väljarna och partierna, men som utredaren Joakim Ruist – nationalekonom med fokus på just migration och integration – tagit sig an med föredömlig nyansering.