Rätt att göra upp med naiva regler. Foto: Per Danielsson/TT

Minns ni de uppmärksammade rymningarna förra året? I början av 2023 fritogs en man – dömd till tio års fängelse för mordförsök – från en av Kriminalvårdens transporter. Senare under året fritogs en annan kriminell i samband med ett tandläkarbesök. De två fängslade gjort i sig inget brottsligt. Det må ha varit fel, omoraliskt och ett hån mot rättskipningen att de rymde – men det var inte olagligt. En bisarr ordning som den borgerliga regeringen snart meddelade att man ämnar åtgärda.

Men det finns liknande besynnerliga ordningar kopplade till just rättskipningen som man nu också tar itu med. Under torsdagen presenterade regeringen ett förslag om dra in socialförsäkringsförmåner för den som håller sig undan häktning, fängelse eller sluten ungdomsvård.